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Muratbey Uşak Beşiktaş galibiyetine odaklandı

Tahincioğlu Basketbol Süper Lig'in 19. haftasında kendi sahasında Beşiktaş Sompo Japan'ı ağırlayacak Muratbey Uşak, galibiyete kilitlendi. Koç Aziz Bekir, maç öncesi basına açıklamalarda bulundu.

Kaynak: AA
Muratbey Uşak Beşiktaş galibiyetine odaklandı
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02 Mart 2018 17:38
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Cumartesi sahasında Beşiktaş Sompo Japan ile karşılaşacak Muratbey Uşak'ın başantrenörü Aziz Bekir, "Hedeflerimiz doğrultusunda galip gelmek istiyoruz." dedi.

Bekir, yaptığı açıklamada, ligde istedikleri yerde olmadıklarını belirterek, siyah-beyazlı ekiple oynayacakları maçın önemine değindi.

Belirledikleri hedefler doğrultusunda galip gelmek istediklerini kaydeden Bekir, "Üç haftalık bir süreden sonra sahamızda, seyircimizin önünde oynayacağımız için mutluyuz. Beşiktaş Sompo Japan, ligin en güçlü takımlarından biri ama ne olursa olsun kendi sahamızda olan bu maçı kazanmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Muratbey Uşak ile Beşiktaş Sompo Japan, saat 13.00'te Uşak Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

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