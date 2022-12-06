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Murat Yakın Ronaldo sorusunu yanıtladı

Murat Yakın, Portekiz karşılaşmasını ve Cristiano Ronaldo tehlikesini nasıl durduracaklarına yönelik açıklamalarda bulundu.

Murat Yakın Ronaldo sorusunu yanıtladı
İsviçre'nin teknik direktörü Murat Yakın, Portekiz karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Murat Yakın karşılaşmaya çıkmayı dört gözle beklediklerini belirterek, "Maça çıkmak için sabırsızlanıyoruz. Yeteneklerimizi göstererek bu turu da geçmeyi hedefliyoruz. Son 16 turu ve sonrasında oynayacağımız her tur bizim için pastanın üzerindeki krema olacak." diye konuştu.

"Murat Yakın Cristiano Ronaldo'yu nasıl durduracaklarına ilişkin soruya ise, "Onu nasıl durdurabiliriz ki? Ona gerekli boşlukları vermeyerek veya takım halinde birlikte hareket ederek."

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda32105147
2Senegal32015416
3Ekvador31114314
4Katar300317-60
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