Murat Yakın: ''Doğru takım ruhuna sahibiz''

İsviçre teknik direktörü Murat Yakın, EURO 2024'te 1-1 eşitlikle sona eren Almanya maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Murat Yakın oyundan memnun olduğunu dile getirerek,

"Öncelikle oyuncularımı tebrik etmem gerekiyor. Taktiksel bir oyundu. Mücadele ettik, çok koştuk ama böyle bir rakibe karşı zor. Ama oynadığımız oyundan memnunum, bu büyük bir mücadeleydi. Forvetlerimiz çok çalıştı, önde ve defansta iyiydiler.'' dedi.

Takımını değerlendiren tecrübeli hoca, ''Şimdi bir sonraki maça hazırlanmak için bir haftamız var. Yenilmediğimiz için mutluyum. İlk sırayı almak için yeterli değildi ama bu olumlu. Çok çalışan, doğru takım ruhuna sahip bir takımız. Sistem işliyor, strateji işliyor, oyuna giren oyuncular iyi iş çıkarıyor." yorumunda bulundu.