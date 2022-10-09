Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın da yer alacağı 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde grup kura çekimi gerçekleştirildi. Kura çekiminin ardından İsviçre Teknik Direktörü Murat Yakın açıklamalarda bulundu.



"TÜRKİYE EURO 2024'TE OLUR"



Eşleşmenin ardından TRT Spor'a açıklamalar yapan Murat Yakın, "Türkiye geçmişte büyük takımları yendi. Stefan Kuntz, takımın başında ve bütün takımları yenebilecek kapasiteleri var. EURO 2024'te olacaklardır" ifadelerini kullandı.



İSVİÇRE'NİN RAKİPLERİ KİMLER?



Murat Yakın yönetimindeki İsviçre, I Grubu'nda İsrail, Romanya, Kosova, Belarus ve Andorra ile karşılaşacak.





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