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Murat Yakın'dan 3'lü savunma eleştirisine yanıt

Murat Yakın, Portekiz'e yenildikleri maçla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Murat Yakın'dan 3'lü savunma eleştirisine yanıt
İsviçre teknik direktörü Murat Yakın, Portekiz'e elenmeleri sonrası basın toplantısında konuştu.

Rakipleri Portekiz'in maçtaki etkinliğine dikkat çeken Yakın, "İyi bir takım ruhumuz var ve bugün rakibin bizden daha iyi ve daha zinde olduğunu kabul etmeliyiz. Takım olarak üzülmeden geleceğe olumlu bakmaya devam etmemiz gerekiyor." açıklaması yaptı.

Murat Yakın, takımı alışık olmadığı üçlü savunmayla oynattığı eleştirileri üzerine ise "Bu maçın nedeni sistem değil. Biz bunu ilk defa da oynamadık. Maçın belirli bölümlerinde de zaten dörtlü oynadık. Bu şekilde oynayabileceğimizi düşündük baskılı oynayacağımızı planladık ama olmadı." diye konuştu.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda32105147
2Senegal32015416
3Ekvador31114314
4Katar300317-60
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