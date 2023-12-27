Murat Ülker'den Fenerbahçe başkanlığı için açıklama

Türkiye'nin en zengin iş adamlarından biri olan Yıldız Holding'in patronu Murat Ülker, Patronlar Dünyası'ndan Toygun Atilla'ya açıklamalarda bulundu.
"FENERBAHÇE BAŞKANI OLMAYACAĞIM"
Toygun Atilla'nın bir gün Fenerbahçe'ye başkan olacak mısınız sorusuna cevap veren Murat Ülker, "Benim işim değil. Anlamadığım bir işe girip neden başarısız olayım. Ayrıca Fenerbahçe'nin bir başkanı var. Fenerbahçe Başkanlığı'nı hiç düşünmedim ve olmayacağım" ifadelerini kullandı.
"FENERBAHÇE BAŞKANI OLMAYACAĞIM"
Toygun Atilla'nın bir gün Fenerbahçe'ye başkan olacak mısınız sorusuna cevap veren Murat Ülker, "Benim işim değil. Anlamadığım bir işe girip neden başarısız olayım. Ayrıca Fenerbahçe'nin bir başkanı var. Fenerbahçe Başkanlığı'nı hiç düşünmedim ve olmayacağım" ifadelerini kullandı.
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