Murat Uçkun: "Olumsuzluklara rağmen mücadele ediyoruz"

Yeni Malatyaspor Teknik Sorumlusu Murat Uçkun, sahalarında Boluspor'a 4-2 mağlup oldukları maç sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Murat Uçkun: 'Olumsuzluklara rağmen mücadele ediyoruz'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Ocak 2025 17:22
Yeni Malatyaspor Teknik Sorumlusu Murat Uçkun, evlerinde Boluspor'a 4-2 yenildikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
Yeni Malatyaspor'un teknik sorumlusu Murat Uçkun ise karşılaşmanın ilk 12 dakikasında bireysel hatalar nedeniyle 2 gol yediklerini dile getirdi.

Genç ve kırılgan takım olduklarına işaret eden Uçkun, "Bu lige göre çok tecrübesiz bir takımız, biliyoruz. Ama çocuklarla iyi niyetle her türlü olumsuzluğa rağmen mücadele ediyoruz. Gönül isterdi ki buradan en azından iyi oyunla bir puan alalım. Onu da başaramadık." ifadelerini kullandı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery