Murat Uçkun: 'Olumsuzluklara rağmen mücadele ediyoruz'

Yeni Malatyaspor Teknik Sorumlusu Murat Uçkun, evlerinde Boluspor'a 4-2 yenildikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Yeni Malatyaspor'un teknik sorumlusu Murat Uçkun ise karşılaşmanın ilk 12 dakikasında bireysel hatalar nedeniyle 2 gol yediklerini dile getirdi.



Genç ve kırılgan takım olduklarına işaret eden Uçkun, "Bu lige göre çok tecrübesiz bir takımız, biliyoruz. Ama çocuklarla iyi niyetle her türlü olumsuzluğa rağmen mücadele ediyoruz. Gönül isterdi ki buradan en azından iyi oyunla bir puan alalım. Onu da başaramadık." ifadelerini kullandı.



