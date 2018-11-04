Murat Sönmez: 'Pozisyon oldu, sonuç olmadı'

Spor Toto 1. Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Ümraniyespor'a 1-0 yenilen Hatayspor'un teknik sorumlusu Murat Sönmez, geçmiş maçlardaki etkinliklerini gösteremediklerini söyledi.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sönmez, maçta bariz olarak üstünlüklerinin olduğunu ve birçok gol pozisyonuna girdiklerini belirtti.
İyi oynamalarına rağmen talihsiz bir gol yediklerini kaydeden Sönmez, "Hatayspor'un geçmiş müsabakalardaki etkinliğini bugün ortaya koyamadık ama ona rağmen oyunda bariz olarak bir üstünlüğümüz vardı. Birçok gol pozisyonumuz oldu ama sonuç olmadı." diye konuştu.
Sönmez, atağa çıkarken kaptırdıkları toplar nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını ve bunun da kendilerini etkilediğini ifade etti.
Hatayspor'un kaliteli oyunculardan oluştuğunu ve iyi oyun oynadığını aktaran Sönmez, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Bundan sonraki müsabakalarda skoru lehimize almak zorundayız. Skorla biçimlenen bir lig. Geçmişte oynadığımız oyunu bundan sonraki müsabakalarda da sahaya yansıtırsak puan tablosunda olabildiğince kendimizi tırmandıracak, Hatay'a yakışacak noktada ligi bitireceğimizi düşünüyorum."
Ümraniyespor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir ise bekledikleri gibi zor bir maç olduğunu belirtti.
Taşdemir, ilk yarı oyun olarak iyi oynadıklarını ve buldukları bir pozisyonu gole çevirmesini bildiklerini söyledi.
İkinci yarı rakiplerinin çok baskılı oynadığını aktaran Taşdemir, "Bir iki tane de çok net gol kaçırdılar. O da biraz bizim şansımız oldu. Biz de doğru kontrol edip çıkabilseydik belki biraz daha farklı olurdu. Zor ve iyi bir takım Hatayspor. Buradan üç puanla döndüğümüz için mutluyum." diye konuştu.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sönmez, maçta bariz olarak üstünlüklerinin olduğunu ve birçok gol pozisyonuna girdiklerini belirtti.
İyi oynamalarına rağmen talihsiz bir gol yediklerini kaydeden Sönmez, "Hatayspor'un geçmiş müsabakalardaki etkinliğini bugün ortaya koyamadık ama ona rağmen oyunda bariz olarak bir üstünlüğümüz vardı. Birçok gol pozisyonumuz oldu ama sonuç olmadı." diye konuştu.
Sönmez, atağa çıkarken kaptırdıkları toplar nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını ve bunun da kendilerini etkilediğini ifade etti.
Hatayspor'un kaliteli oyunculardan oluştuğunu ve iyi oyun oynadığını aktaran Sönmez, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Bundan sonraki müsabakalarda skoru lehimize almak zorundayız. Skorla biçimlenen bir lig. Geçmişte oynadığımız oyunu bundan sonraki müsabakalarda da sahaya yansıtırsak puan tablosunda olabildiğince kendimizi tırmandıracak, Hatay'a yakışacak noktada ligi bitireceğimizi düşünüyorum."
Ümraniyespor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir ise bekledikleri gibi zor bir maç olduğunu belirtti.
Taşdemir, ilk yarı oyun olarak iyi oynadıklarını ve buldukları bir pozisyonu gole çevirmesini bildiklerini söyledi.
İkinci yarı rakiplerinin çok baskılı oynadığını aktaran Taşdemir, "Bir iki tane de çok net gol kaçırdılar. O da biraz bizim şansımız oldu. Biz de doğru kontrol edip çıkabilseydik belki biraz daha farklı olurdu. Zor ve iyi bir takım Hatayspor. Buradan üç puanla döndüğümüz için mutluyum." diye konuştu.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın