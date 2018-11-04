Murat Sönmez: 'Pozisyon oldu, sonuç olmadı'

Spor Toto 1. Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Ümraniyespor'a 1-0 yenilen Hatayspor'un teknik sorumlusu Murat Sönmez, geçmiş maçlardaki etkinliklerini gösteremediklerini söyledi.Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Sönmez, maçta bariz olarak üstünlüklerinin olduğunu ve birçok gol pozisyonuna girdiklerini belirtti.İyi oynamalarına rağmen talihsiz bir gol yediklerini kaydeden Sönmez,diye konuştu.Sönmez, atağa çıkarken kaptırdıkları toplar nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını ve bunun da kendilerini etkilediğini ifade etti.Hatayspor'un kaliteli oyunculardan oluştuğunu ve iyi oyun oynadığını aktaran Sönmez, şu değerlendirmelerde bulundu:Ümraniyespor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir ise bekledikleri gibi zor bir maç olduğunu belirtti.Taşdemir, ilk yarı oyun olarak iyi oynadıklarını ve buldukları bir pozisyonu gole çevirmesini bildiklerini söyledi.İkinci yarı rakiplerinin çok baskılı oynadığını aktaran Taşdemir,diye konuştu.