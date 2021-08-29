Murat Sancak: 'Yunus Akgün'ü istiyoruz'

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, önemli açıklamalarda bulundu.
A Spor canlı yayınına bağlanan Sancak, Samet Aybaba'nın ayrılığını açıklarken transfer için de konuştu.
Sancak Yunus Akgün'ü istediklerini belirterek, "Galatasaray'dan Yunus Akgün için haber bekliyoruz, kendisini transfer etmek istiyoruz." dedi.
Yunus Akgün, geçtiğimiz sezonu Adana Demirspor'da kiralık olarak geçirmişti.
A Spor canlı yayınına bağlanan Sancak, Samet Aybaba'nın ayrılığını açıklarken transfer için de konuştu.
Sancak Yunus Akgün'ü istediklerini belirterek, "Galatasaray'dan Yunus Akgün için haber bekliyoruz, kendisini transfer etmek istiyoruz." dedi.
Yunus Akgün, geçtiğimiz sezonu Adana Demirspor'da kiralık olarak geçirmişti.