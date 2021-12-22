Murat Sancak: 'Yunus'a takılmasınlar, bizim oyuncumuz'

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Galatasaray'ı 2-0 yendikleri maçın ardından A Spor mikrofonlarına açıklamalar yaptı.



Mücadeleyi değerlendiren Murat Sancak, Tüm futbolcularımı, teknik heyeti tebrik ediyorum. Muhteşem bir maç, muhteşem bir oyun. Galatasaraylılar'ı da tebrik ediyorum, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.



"YUNUS İYİ ÇOCUKTUR"



Yunus Akgün'ün performansıyla ilgili olarak Sancak, "Hiç Yunus'a takılmasınlar, Yunus bizim oyuncumuz. Yunus emeğin karşılığını verdi, 2 tane gol attı. Galatasaraylılar'ın yerinde olsam onu takdir ederim, tebrik ederim. Yunus iyi çocuktur. Üzerine düşeni yaptı." dedi.



"BEŞİNCİ OLURSAK YOK DEMEYİZ"



Ligdeki hedefleriyle ilgili gelen soruya Murat Sancak, "Önce ligde kalmak istiyoruz. Hedefimiz ilk 10. İlk 10'da 6 da var, 5 de var, 4 de var, 3 de var. Allah nasip ederse, futbolcular iyi performans gösterirse, teknik heyet de iyi yönetirse, şehirle bir bütün olabilirsek 5. olursak yok demeyiz." açıklamasını yaptı.



"FAZLA ŞIMARMANIN ALEMİ YOK"



"Diğer takımlarla arada pek uçurum yok." diyen Murat Sancak, "Adana Demirspor gidiyor, Beşiktaş'ın stadında 3-0'dan 3-3 yapabiliyor. Kayseri, büyükleri yenebiliyor. Bu ligde herkes herkesi yenebiliyor. Kolay takım yok. Hakikaten yok. Antalya'yı Antalya'da yeniyorsun, Beşiktaş'la, Sivas'la berabere kalıyorsun. Son 4'te olan Malatya'ya sahanda 2-0 yeniliyorsun. Daha altta olan Kasımpaşa'yla burada berabere kalıyorsun. Bu ligde her şey oluyor. O gün kim istiyorsa, kim mücadele ediyorsa o puanları götürüyor. Fazla şımarmanın da bir alemi yok. Biz kalıcı olmaya geldik. İnşallah kalıcı oluruz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.





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