Murat Sancak'tan Yusuf Demir için flaş açıklama

Süper Lig ekibi Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak, Barcelona'nın eski yıldızı Yusuf Demir'in menajerler aracılığıyla kendilerine önerildiğini açıkladı.



Yeni Malatyaspor'dan Ertaç Özbir, Trabzonspor'dan Yusuf Sarı, Boluspor'dan Abdurrrahim Dursun ve Real Sociedad'dan Kevin Rodrigues'i renkleine bağlayan Adana Demirspor için gündeme Yusuf Demir geldi.



MURAT SANCAK'TAN AÇIKLAMA



Sosyal medyada Barcelona'da kiralık olarak oynayan sonrasında Rapid Wien'e geri dönen Yusuf Demir için Adana Demirspor'un devrede olduğu gündeme geldi. Bu iddialar üzerine başkan Murat Sancak açıklama yaptı. Sancak açıklamasında "Bize önerildi, 'İhtiyaç yok' dedik. Bilginize..." ifadelerini kullandı.



BARCELONA OPSİYON KULLANMADI, WIEN'E GERİ DÖNDÜ



Futbola Rapid Wien altyapısında başlayan 19 yaşındaki Yusuf Demir, 2021-2022 yaz transfer döneminde Barcelona'nın yolunu tutmuştu. La Liga Yusuf Demir'in satın alma opsiyonunu kullanmadı ve genç yıldız devre arasında Rapid Wien'e geri döndü.



23 MAÇ, 1 GOL



Rapid Wien'le sözleşmesi Haziran 2024'te bitecek olan Yusuf Demir, geçen sezon Barcelona ve Rapid Wien'de toplam 23 maça çıktı ve 1 kez ağları havalandırdı.



