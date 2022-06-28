MURAT SANCAK: "TAYYİP TALHA O RAKAMA OLMAZ"

TAYYİP TALHA ÇIKIŞTA BİR OYUNCU

Beşiktaş stoper pozisyonuna transfer yapmak istiyor. Domagoj Vida'nın ayrılmasının ardından Romain Saiss'i bu bölgeye transfer eden siyah-beyazlılar, Adana Demirspor'dan Tayyip Talha Sanuç'u istiyor. Adana Demirspor'dan bu transfer için resmi açıklama geldi.Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak görüşmeleri doğrularken, "Tayyip Talha Sanuç için Beşiktaş ile görüşüyoruz ama henüz resmi bir teklif yok. Beşiktaş'ın 10 milyon TL teklif ettiği iddiaları doğru değil. 10 milyon TL gibi rakamlar hayal ürünü. O rakamlara olmaz bu transfer" diye konuştu.2018-19 sezonunda Karabük'ten gelen Tayyip Talha, geçen sezon Vincenzo Montella'nın takımın başına gelmesiyle birlikte büyük bir çıkış göstermişti.Mavi-Lacivertlilerle 3'ü kupa olmak üzere 29 maçta 2 bin 360 dakika süre alan Sanuç, bir gol atıp, 2 de asist yaptı. Sağ stoperin yanı sıra sağ bekte de görev yapabilen genç oyuncu için Trabzonspor'un da devreye girebileceği iddia edildi. Tayyip, performansıyla milli takıma da göz kırpıyor.