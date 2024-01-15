Murat Sancak'tan sitemli transfer açıklaması

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, takıma transfer olan yeni ismi açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Murat Sancak'tan sitemli transfer açıklaması
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15 Ocak 2024 15:41
Son güncelleme 15 Ocak 2024 15:51
Süper Lig ekibi Adana Demirspor'da transfer hamlesi geldi. 

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu Motez Nourani'yi transfer ettiklerini açıkladı. 

Murat Sancak yaptığı açıklamada, ''Sözde 3 dönem transfer yasağı almış Adana Demirspor bu transferi nasıl yapar anlamış değilim. Haberi yapanlar umarım utanırlar.'' şeklinde sözler sarf ederek yeni transferini tanıttı.



SEZON PERFORMANSI 

US Tataouine formasıyla bu sezon 9 maça çıkan Nourani, gol ya da asist katkısı yapamadı.

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