Murat Sancak'tan sitemli transfer açıklaması

Sözde 3 dönem transfer yasağı almış Adana Demirspor bu transferi nasıl yapar anlamış değilim. Haberi yapanlar umarım utanırlar.'' şeklinde sözler sarf ederek yeni transferini tanıttı.

US Tataouine formasıyla bu sezon 9 maça çıkan Nourani, gol ya da asist katkısı yapamadı.

Süper Lig ekibi Adana Demirspor'da transfer hamlesi geldi.Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu Motez Nourani'yi transfer ettiklerini açıkladı.Murat Sancak yaptığı açıklamada,