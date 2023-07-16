Murat Sancak'tan Nani yorumu

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, kadrolarına kattıkları Luis Nani için, "Taraftar yaşına takılabilir. Ancak yaşına değil, yapacaklarına baksınlar" dedi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; adanademirspor.org.tr
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Murat Sancak'tan Nani yorumu
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16 Temmuz 2023 12:36
Adana Demirspor yıldız transferlerine devam ediyor... Daha önce kadrosuna Mario Balotelli gibi bir süperstarı katan, Artem Dzyuba, Younes Belhanda ve Badou Ndiaye gibi yıldızlara da formayı giydiren Akdeniz temsilcisi son olarak Portekiz'in en büyük yeteneklerinden biri olan Luis Nani'ye imza attırdı.

2015-2016 sezonunda Fenerbahçe'de forma giyen Luis Nani'yle 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak, Portekizli oyuncunun transferi hakkında konuştu.

Sancak yaptığı açıklamada, "Taraftar yaşına takılabilir. Ancak yaşına hiç bakmasınlar, burada yapacaklarına baksınlar. Geçen sene de istemiştim, o zaman olmamıştı, şimdiye nasip oldu" ifadelerini kullandı.

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