Murat Sancak'tan Montella'ya destek

"Milli takımımızdan başka milli takımımız yok. TFF başkanı ya da milli takımdan sorumlu kişi yüzünden ya da hoca yüzünden gözbebeğimiz olan ve hala çok yüksek iddiamız olan üst tura çıkma hedefimizin yok sayılıp bu kadar da saldırılmaz, kendimize gelelim. En yüksek sesle sizinleyiz, kalbimiz, gönlümüz, her şeyimizle sizinleyiz. Allah yolunuzu açık etsin, vurduğunuz gol olsun. Hadi Montella, hadi çocuklar, sizi küçümseyenlere en güzel cevabı sahada siz verin"

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Akdeniz ekibinde birlikte görev yaptığı Vincenzo Montella'ya destek verdi."Montella iyi bir hoca, bazı kendini bilmezler daha umudumuz çok çok varken, bu saldırıları anlamakta zorlanıyorum. Amacınız ne, hayırdır, bir bekleyin hele daha elenmedik. İnşallah elenmeyecek de Milli Takımımız. Tersi durum olabilir mi, o da muhtemel ama unutmayın; Avrupa finallerine götüren kendisiydi hem de hiç umut yokken. Bu yüzden herkes sabırlı olsun, duygu olarak destek vermeye devam edelim, başka milli takımımız yok, yok vesselam"