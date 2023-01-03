Murat Sancak'tan Hulk transferi için açıklama!

Adana Demirspor'da Hulk transferiyle ilgili sıcak bir açıklama geldi.



Mavi-şimşekler'in kadrosuna katmak istediği Hulk ile her konuda anlaşma sağlandığı belirtilmişti.



Haberin bir anda yayılmasıyla birlikte Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan bir son dakika paylaşımı geldi.



Murat Sancak oyuncu ile anlaşıldığı iddiaları üzerine , "Benim niye haberim yok acaba transferin bittiğinden?" ifadelerini kullandı.



KONTRATI 2024'TE BİTİYOR



Brezilya'nın güçlü ekiplerinden Atletico Mineiro'da ter döken 36 yaşındaki sambacının kulübüyle olan sözleşmesi, 31 Aralık 2024'te sona eriyor.



Futbol kariyerinde, Portekiz devi Porto ve Rusya'nın önemli ekiplerinden Zenit gibi kulüplerde forma giyen, boy gösterdiği 687 karşılaşmada 369 gol, 197 asist katkısı bulunan yıldız santrfor, 2009- 2016 yılları arasında Brezilya Milli Takımı'nda oynadığı 48 müsabakada da 11 kez fileleri havalandırmayı başardı.





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