Murat Sancak'tan Hulk açıklaması

Spor Toto Süper Lig'de zirveye oynayan Adana Demirspor, bir yandan da transfere odaklandı.Rus forvet Dzyuba'yla yollarını ayıran mavişimşeklerde Galatasaraylı Gomis'in yanı sıra yine Galatasaraylı eski sağ bek Mariano'nun isimleri ortaya atıldı.Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, 37 yaşındaki Fransız golcü Gomis ve A.Mineiro'da oynayan 36 yaşındaki Brezilyalı Mariano'yla ilgili haberlere sosyal medyada, "Yalandan kim ölmüş!" cevabını verdi.Başkan Murat Sancak, adı Adana Demirspor'la anılan, Brezilya'da Atletico Mineiro'da ter döken ve sözleşmesi 2024 yılında sona erecek olan 36 yaşındaki Hulk için ise sürpriz bir paylaşımda bulundu.Sancak, bir Adana Demirspor taraftarının "Başkanım Hulk geliyor mu?" sorusuna, "L" cevabı verdi. Murat Sancak'ın bu yanıtının ne anlama geldiği sosyal medyada tartışılırken, büyük bir merak uyandırdı.Murat Sancak geçtiğimiz aylarda, "Balotelli takımdan erken gitseydi, listemizde Suarez, Cavani, Pato ve Hulk vardı. Bunlarla görüşecektik ama Mario bizi oyaladı kimseyle görüşemedik" ifadelerini kullanmıştı.