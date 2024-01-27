Murat Sancak'tan hakeme sert eleştiri

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, sosyal medya hesabından Adana Demirspor - Atakaş Hatayspor maçının hakemi Mert Güzenge'yi eleştirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Murat Sancak'tan hakeme sert eleştiri
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27 Ocak 2024 20:34
Son güncelleme 27 Ocak 2024 20:35
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Adana Demirspor - Atakaş Hatayspor maçının oynandığı sırada karşılaşmanın hakemi Mert Güzenge'yi hedef aldı. 

Murat Sancak, sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunarak maçın hakemi Mert Güzenge'yi eleştirdi. 

Murat Sancak yaptığı paylaşımda, ''Adana'da statta büyük bir komedi oynanıyor. Statta siyah formalı biri var diyorlar ama ben göremiyorum. TFF'nin de MHK'nin de gördüğünü düşünüyorum, net ortada. Oynatmıyor, oynattırmıyor." ifadelerini kullandı. 

İşte o paylaşımlar;



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