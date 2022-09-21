Murat Sancak'tan Galatasaray maçı açıklaması

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, sosyal medya hesabından Galatasaray maçında bilet transferinin yasaklandığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Murat Sancak'tan Galatasaray maçı açıklaması
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21 Eylül 2022 01:23
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Galatasaray maçında bilet transferini engellediklerini açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sancak, 1 Ekim Cumartesi günü oynanacak Galatasaray maçının biletlerinin tükendiğini açıkladı. Sancak'ın paylaşımı şu şekilde:

"Evet arkadaşlar biletler tükendi yalnız maalesef sosyal medyada fahiş fiyatlarla bilet satılmakta yada dolandırıcılık yapanlar var. Mağduriyet oluşmaması için bilet transferini engelledik bilginiz olsun"

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