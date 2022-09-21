Murat Sancak'tan Galatasaray maçı açıklaması

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Galatasaray maçında bilet transferini engellediklerini açıkladı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sancak, 1 Ekim Cumartesi günü oynanacak Galatasaray maçının biletlerinin tükendiğini açıkladı. Sancak'ın paylaşımı şu şekilde:
"Evet arkadaşlar biletler tükendi yalnız maalesef sosyal medyada fahiş fiyatlarla bilet satılmakta yada dolandırıcılık yapanlar var. Mağduriyet oluşmaması için bilet transferini engelledik bilginiz olsun"
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sancak, 1 Ekim Cumartesi günü oynanacak Galatasaray maçının biletlerinin tükendiğini açıkladı. Sancak'ın paylaşımı şu şekilde:
"Evet arkadaşlar biletler tükendi yalnız maalesef sosyal medyada fahiş fiyatlarla bilet satılmakta yada dolandırıcılık yapanlar var. Mağduriyet oluşmaması için bilet transferini engelledik bilginiz olsun"
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