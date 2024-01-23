Murat Sancak'tan flaş transfer açıklaması

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak yaptığı açıklamalarda takımda talip olunan futbolcuları ve talip olan takımları açıkladı.

, Fotoğraf; AA
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Murat Sancak'tan flaş transfer açıklaması
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23 Ocak 2024 12:45
Son güncelleme 23 Ocak 2024 13:05
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, kulübün gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Sosyal medyadan açıklamalarda bulunan Murat Sancak, Emre Akbaba da dahil bazı futbolcularına taliplerin olduğunu açıkladı.

"AYRILMAK İSTERLERSE TRANSFER OLUR"

Yusuf Sarı ve M'Baye Niang'a talipler olduğunu belirten Sancak, "Futbolcular da ayrılmak isterse transfer gerçekleşir" ifadelerini kullandı.

Mario Balotelli'yi gönderme niyetlerinin olmadığını aktaran Sancak, "Oyuncu isterse gider" şeklinde konuştu.

3 TAKIM TALİP OLDU

Murat Sancak, Emre Akbaba'ya da talipler olduğunu açıkladı. Sancak, milli futbolcuya Trabzonspor, Ankaragücü ve Pendikspor'un talip olduğunu aktardı.

Öte yandan Sancak, Emre Akbaba'nın devre arasında transferine kapıları kapattı ve oyuncunun sözleşmesinin sezon sonunda bittiğini hatırlattı.

Kulüpteki ödeme krizine de değinen Murat Sancak, benzer sorunun Süper Lig'deki her takımda olduğunu belirtti.

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