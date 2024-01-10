Murat Sancak'tan Beşiktaş'a olay gönderme!

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Beşiktaş'ın Jonas Svensson transferine, "İyi bir kontratak oyuncusu, iyi bakın hayırlı olsun" şeklinde yorum yaptı.

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Murat Sancak'tan Beşiktaş'a olay gönderme!
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10 Ocak 2024 14:26
Beşiktaş, Adana Demirspor'dan ayrılan Jonas Svensson'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Svensson'un transferinin açıklanmasının ardından Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan dikkat çeken bir yorum geldi.

Sancak, Svensson için Beşiktaş'ın yaptığı açıklamanın altına, "İyi bir kontratak oyuncusu, iyi bakın hayırlı olsun" şeklinde yorum yaptı.

Murat Sancak ayrıca, bu paylaşımına gülücük emojisi de ekledi.

NE OLMUŞTU?

Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, Adana Demirspor'dan adı geçen Yusuf Sarı için, "Yusuf Sarı... Beşiktaş kontratak oynamaz, büyük takımdır, futbol oynar, futbolu sahayı yönetir. O oyuncuyla ilgili sakın yanlış anlamayın. Böyle bir şey söylemek istemiyorum. Kaliteli ve iyi oyuncu. Beşiktaş gibi büyük bir takımın planında kontratak ve boş alan oyunu yoktur. Doğru doğru söyleyelim. Hiçbir görüşmem olmadı. Kaliteli bir oyuncudur, o düşüncedeki takımların yıldız oyuncusudur. Kendisine başarılar dilerim." şeklinde cevap vermişti.

Murat Sancak ise Aybaba'nın bu açıklamasına, "Avrupa Şampiyonasına katılma hakkı kazanan Milli Takımımız kontratak oynadığı için Yusuf Sarı'yı kadroya dahil etmişti!!!!" şeklinde cevap vermişti.

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