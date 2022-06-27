Murat Sancak'tan Balotelli, Montella ve transfer sözleri

Spor Toto Süper Lig takımlarından Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak, Ajansspor'a açıklamalarda bulundu.



"Balotelli çok kalender bir adam." diyen Sancak, "Bize anlatıldığı gibi bir adam olmadığı ortada. Samet hoca ile görüştük bana 'O deli biz deli. Birbirimizi idare ederiz' dedi. Bana göre böyle delilikleri olmasaydı Messi, Neymar'ın yerinde olurdu." dedi.



İtalyan golcü Mario Balotelli hakkında da konuşan Adana Demirspor Başkanı, "Balotelli, beni aradı ve 'kalmamı istiyor musun' dedi. Ben de bu performansıyla olacaksa kalma üstüne koy dedim. Ciddi teklifler aldık. Türkiye'den teklifler almadık. Sadece yoklamalar oldu." ifadelerini kullandı.



"MONTELLA İLE DEVAM ETME KARARI ALDIK"



Vincenzo Montella gelecek sezonda devam edeceklerini söyleyen Sancak, "Lige başlarken ben hedefimi ilk 10'a koydum. Bazen hocaların fantezilerine mahkum oluyoruz. Montella hocamı severim ama böyle oldu. Hocamızla konuştuk görüştük yeni sezonda böyle fantezilerinden vazgeçmesini istedik ve yola devam etme kararı aldık." dedi.



DELLE ALI VE ONYEKURU AÇIKLAMASI



"Delle Ali geçen sene bize kiralık gelecekti." diyen Murat Sancak, "O bir hayal oldu artık. Türkiye de bir takım onu getiremez. Bir talebimiz olmadı. Kulübüyle görüşmedik. Hayalleri bırakalım Onyekuru'yu alamayız." şeklinde konuştu.



"VARGAS İÇİN BİR TEKLİF SUNDUK"



Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, "Galatasaray, Yunus'u oynatmadığı için bize verdi. Rizespor'a gidecekti. Bir karakter koydu ve 'Adana Demirspor dışında bir takıma gitmem' dedi. Vargas için bir teklif sunduk. Teklifimi kabul ederlerse gelir. Rizespor kalecisi Gökhan Akkan ile ilgilendik. Goran Karacic'i istedik. Hedefimiz Muric. Sonuçlanırsa eğer ilk hedefimiz Muric. Yerli kaleci bulursam eğer yerli kaleci almak istiyorum." ifadelerini kullandı.



"EZE'Yİ SATTIK, ELNENY İLE GÖRÜŞTÜK"



Eze'nin takımdan ayrıldığını söyleyen Sancak, "Hocamız kadrosunda görmek istemedi. Eze'yi sattık. %50 bonservisi bizim. Sinan Kurt, Metehan'ı sattık. Bonservis aldık. Eyüpspor'a 4 oyuncu gönderdik. Samet bir yere gitmiyor. Buranın oyuncusu. Tayyip için yurt dışı ve Türkiye'den teklif var. Taarabt'ı daha önce yalanladım. Mohamed Elneny ile devre arasında görüştük. Onun yerine Ndiaye'yi aldık." dedi.



"TOLGA CİĞERCİ İLE GÖRÜŞTÜK AMA..."



Sancak, "Halil Akbunar gündemimizde yok. Morutan gündemimizde yok. Anthony Nwakaeme'yi bize yazmışlar. Gündemimize gelmedi. Ona verecek paramız yok. Tolga Cigerci ile Ndiaye öncesinde görüştük ama çok para istedi diye vazgeçtik." dedi.



"ARDA KURTULAN İLE GÖRÜŞÜYORUZ"



Murat Sancak, "Ömer Faruk Beyaz diye bir oyuncuyla görüşmedik. Fenerbahçe'den Arda Kurtulan ile görüşüyoruz. Galatasaray eğer bize Barış Alper Yılmaz'ı vermek isterse almayız. Artık kiralık oyuncu almak istemiyoruz. Bize eğer satın alma opsiyonlu vereceklerse oyuncu alacağız. Ya da ortak olacağız. Ben alacağım ve parlatacağım, sonra alamayacağım bonservis olacak." ifadelerini kullandı.



"YUNUS AKGÜN'Ü GALATASARAY BİZE VERMEZ"



Sancak, "Galatasaray, Yunus'u oynatmadığı için bize verdi. Rizespor'a gidecekti. Bir karakter koydu ve 'Adana Demirspor dışında bir takıma gitmem' dedi. Vargas için bir teklif sunduk. Teklifimi kabul ederlerse gelir. Yunus'u çok isterdim. Teklifte dahi bulunmadım. Öyle bir hakkımız olduğunu düşünmüyorum. Bize vermezler. Orada deneyecekler. Umarım orada başarılı olur. Olmazsa eğer, devre arasında veya sonunda alırız. Yunus sonunda buraya gelecek. Eğer biz sezon başında Yusuf Sarı'yı alsaydık, Yunus bize gelmeyecekti. Yusuf, Milli takımda oynarken Yunus, onun yedeğiydi. Mata'nın kim olduğu dahi bilmiyorum." açıklamasını yaptı.





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