Murat Sancak'tan bahis iddialarına cevap!

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, hakkında çıkan bahis haberlerine cevap verdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Murat Sancak'tan bahis iddialarına cevap!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Kasım 2023 21:53
Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak hakkında çıkan bahis haberlerine cevap verdi.

Murat Sancak'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

"Evet maalesef yine benim adım üzerinden algı yapılıyor. Biri çıkmış bahis çetesi içinde olduğumuzu iddia ediyor.

Benim bahis oynadığımı, oynattığımı... Bu iddia edilen kişilerle yurtdışında bir seyahatim yada hts kayıtlarında o bahsedilen Yunanlı da dahil bir araya geldiğimi ispatlasınlar, yada ilişkim olduğunu belgelesinler, Adana Stadyumu'nda sahanın ortasına geçip bütün taraftarlara kendime hakaret, tükürük ne yapılabiliyorsa yaptırmayan şerefsizdir.

Bizim lugatımızda bu işleri yapan namusunu satmakla eşdeğerdir. Allah, bahisten para nasip etmedi, bundan sonra da etmeyecek.

Bu nedenden dolayı zamanınızı aldığım için sizlerden özür dilerim, her daim beni bildiğiniz gibi yaşamıma devam edeceğime emin olabilirsiniz

Hukuk herkese lazım, bu nedenle hukuk nezdinde iftira davası ve iddiaların araştırılmasını talep edeceğim."

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery