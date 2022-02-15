Murat Sancak: "Süper Lig'in %30'u FETÖ'cü!"

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, Süper Lig'de görev alan teknik adamların yüzde 30'unun FETÖ'cü olduğunu iddia etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Murat Sancak: 'Süper Lig'in %30'u FETÖ'cü!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Şubat 2022 00:48
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Beşiktaş maçıyla alakalı olarak Tivibu Spor'a yaptığı açıklamalarda oldukça flaş ifadeler kullandı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin maçtan bir gün önceki hakem açıklamarıyla ilgili konuşan Murat Sancak "Ahmet Nur Çebi'nin maçtan önce açıklamaları oldu. Başkana da söyledim; 'Hakemleri etki altında bıraktın' dedim. Ama bu olay Ahmet Nur Çebi'nin, Ali Koç'un, Burak Elmas'ın sorunu değil, Türk futbolunun sorunu." dedi.

"EMRE BELÖZOĞLU'NA HAKKIMI HELAL ETMİYORUM"

Medipol Başakşehir'a 2-1 yenildikleri maçla ilgili konuşan Murat Sancak "Başakşehir maçında maç, 88'de penaltı veriliyor. Orta hakem vermiyor, VAR'dan çağrılıyor. Emre Belözoğlu ve tayfasının baskısıyla o penaltıyı verdi. Emre Belözoğlu'na da hakkımı halel etmiyorum. Maçtan sonra Metin Korkmaz'ı arıyor 'Hakkını helal etsin' diyor. Ona da hakkımı helal etmiyorum." dedi.

"%30 TEKNİK ADAM FETÖ'CÜ!"

Sözlerine devam eden Murat Sancak "Ertesi gün Kulüpler Birliği toplantısında bütün başkanlara 'FETÖ'cü teknik direktör alın, ligde kalırsınız' dedim. Şu anda Türk futbolunun sorunu bu. Ben doğruları her zaman söyleyeceğim. İsterlerse beni başkanlıktan men etsinler! Her maça gideceğim! TFF, kimin FETÖ'cü olduğunu biliyor. 17-25 Aralık'tan sonra tövbe etmiş, falan... Allah aşkına ya! Süper Lig'deki teknik adamların %30'u FETÖ'cü! Birbirimizi kandırmayalım! Hem de iyi yerlere geliyorlar. Bunları belki de bir yıl önce söylemem lazımdı." ifadelerini kullandı.

"KİM PENSİLVANYA'YA GİTTİ, BİLİYORUZ"

Murat Sancak ayrıca "Kim sohbete gitti, kim Pensilvanya'ya gitti hepimiz biliyoruz. basın da cesur olsun." diye konuştu.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.