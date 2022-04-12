Murat Sancak: 'Spor yasası gözden geçirilmeli'

ADS Başkanı Murat Sancak, Çukurova Üniversitesi'nde gençlerle bir araya geldi. Ardından gazetecilere konuşan Başkan Sancak, takımın gidişatından memnun olduğunu söyledi. Avrupa'ya gitme hedeflerinden bahseden Sancak, "İlk 4 hedefimiz var. Allah nasip ederse olursa Avrupa'ya gitsek memnun oluruz" diye konuştu.



Balotelli ve Belhanda gibi yıldız oyuncuların gelecek sezonda takımda olmasını istediğini aktaran Sancak, "Bunlar özel oyuncular. Arzu eder ki beraber olalım ama hayat ne getirir bakacağız" dedi.



"Mancini hata etti"



İtalya Milli Futbol Takımı'na davet edilmeyen Balotelli hakkında da konuşan Sancak, "Bence Roberto Mancini hata etti. Götürseydi tur atlayabilirdi. Balotelli gibi bir golcün varsa 90 dakikada 1 tane atar götürür işi" ifadelerini kullandı.



"Öyle taleple olmaz"



Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından taraftarlara serzenişte bulunan Başkan Sancak, "Ne kadar ekmek o kadar köfte. Öyle taleple olmaz. Önce başkanı motive edeceksin. Stadyumu dolduracaksın. Lisanslı ürünleri alacaksın ondan sonra iste, olur" şeklinde konuştu.



"İhtiyacımız olan bölgelere takviye yapacağız"



Gelecek sezon takıma yıldız transfer olmayacağını söyleyen Başkan Sancak, "Bu kadar yıldız yeter bize. Sadece ihtiyacımız olan bölgelere takviye yapacağız. Doğru adamları alacağız ve yolumuza devam edeceğiz" dedi.



Çukurova Belediyespor'un Sultanlar Ligi'ne yükselmesini de değerlendiren ve Adana Demirspor'un bünyesine girebileceğinin sinyalini veren Başkan Sancak, "Olabilir de olmayabilir de. Bakacağız. Olursa fena olmaz" şeklinde konuştu.



Yeni spor yasası ve TFF seçimleri hakkında da konuşan Başkan Sancak, şunları söyledi:



"Komisyondan geçen yasa biraz daha gözden geçirilmeli. Kötü niyetli olan yönetici her zaman var olacak ama bundan sonra iyi niyetli yönetici bulmakta zorlanırız. Bunu bir daha gözden geçirmek lazım. TFF seçimleri içinde başkan adaylarını bekliyoruz. Kim Türk futboluna katkı sağlayacaksa, kim ileri götürecekse art niyetsiz bir şekilde herkes destek verecektir."



"Avrupa iddiamız var"



23 Nisan'da lider Trabzonspor ile oynayacakları maç hakkında da açıklamalarda bulunan Başkan Sancak, "İnşallah Trabzonspor buraya gelirken şampiyonluğu garanti etmiş olur da, biz de yeneriz onları. Çünkü Avrupa iddiamız var bizim. Ancak burada şampiyon olmaya gelirlerse işlerinin kolay olmayacağını bilsinler" dedi. (ADANA HABER)









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