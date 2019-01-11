Murat Sancak: 'Sneijder ile görüşmeler olumluydu ama...'

GALATASARAY'IN KAP AÇIKLAMASI, KAFA KARIŞTIRDI

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Wesley Sneijder ile çok olumlu görüşmeler gerçekleştirdiklerini ancak sponsorluk sözleşmeleri gereği bu transferin son anda gerçekleşmediğini açıkladı."Transfer döneminde birçok isim gündemimizde olduğu gibi dünyaca ünlü yıldız futbolcu Wesley Sneijder'de bizim transfer gündemimizde yer alan futbolculardan birisiydi.Canlı konferans sistemi ile Wesley Sneijder ile olumlu görüşmeler gerçekleştirdik ve Sneijder'de Adana Demirspor formasını giymeye sıcak bakıyordu. Ancak; Katar Kulübü'nde sponsorluk sözleşmelerinden dolayı Sneijder'in kulübümüze transferi gerçekleşmedi. Bazın yayın organlarında yer alan "Maliyeti yüzünden gerçekleşmedi" gibisinden gerekçelerden dolayı değil sponsorluk sözleşmesindeki maddelerden ötürü oyuncunun transferi olumlu sonuçlanmamıştır.Transfer görüşmelerinden dolayı emeği geçen dostum Metin Korkmaz'a, değerli hocam Yılmaz Vural'a ve Türk futbolunun değerli ismi aynı zamanda Sneijder'in kulübünde teknik direktörlük görevinde bulunan Bülent Uygun'a sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.Wesley Sneijder'a bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar dilerim. Kim bilir bir gün başka baharda aramıza katılır…Sneijder'a görüşmelerimizdeki sıcak yaklaşımlarından dolayı teşekkürlerimi sunarken, karakterli ve onurlu bir kişiliği için de kendisine ayrıca teşekkür ederim.Transfer döneminde görüşmelerimiz sürerken, Adana Demirspor'a yakışır bir 10 numara transferi gerçekleştireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.SaygılarımlaMurat SancakAdana Demirspor Kulübü Başkanı"Galatasaray Yönetimi, Hollandalı yıldız Wesley Sneijder'le Temmuz 2017'de yolları ayırma kararı aldığı gün KAP'a da bir bildiri yapmıştı. Sneijder 3 yıl içerisinde başka bir Türk kulübüne gitmesi halinde 20 milyon Euro ceza ödeyecekti."Profesyonel futbolcumuz Wesley Sneijder ile sözleşmemiz karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Futbolcu 2017-2018 sezonunda garanti ücreti olan 4.500.000 Euro'dan feragat etmiştir.Ayrıca futbolcu önümüzdekiKamuoyunun bilgisine sunulur."