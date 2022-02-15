Murat Sancak: "Şenol Güneş, Beşiktaş'a hayırlı olsun"

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Beşiktaş'ın gelecek sezondaki teknik direktörünün Şenol Güneş olacağını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Murat Sancak: 'Şenol Güneş, Beşiktaş'a hayırlı olsun'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Şubat 2022 00:29
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Süper Lig'in 25. haftasında 1-1 biten Beşiktaş maçı sonrasında siyah - beyazlı takım için flaş açıklamalarda bulundu.

Sancak, Beyaz TV'ye yaptığı açıklamada yeni sezonda Beşiktaş'ta teknik direktörlük koltuğuna Şenol Güneş'in oturacağını söyledi.

"ŞENOL GÜNEŞ, BEŞİKTAŞ'A HAYIRLI OLSUN"

Güneş'in kesin olarak Beşiktaş Teknik Direktörü olacağını dile getiren Murat Sancak, "Beşiktaş'ın yeni sezonda teknik direktörü Şenol Güneş oldu. Kesin Beşiktaş'a gidiyor. Şenol hoca Beşiktaş'a hayırlı olsun. Kesin ve net. Nedenini söyleyeyim. Miguel diye kondisyonerimiz vardı. Beşiktaş'ta göreve başladı. Şenol hocanın yardımcısıydı. Şenol hoca Beşiktaş'ta. Hayırlı olsun şimdiden." ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ İLE KARDEŞİZ"

Beşiktaş ile kardeş kulüp olduklarını söyleyen Sancak, "Biz Beşiktaş ile kardeş kulübümüz. Biz Beşiktaş'ı çok severiz. Onlar da bizi severler. Beşiktaş 1903 yılında kurulmuş bir takım ve haksız galibiyetlere de kesinlikle ihtiyacı yok." dedi.

Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının ardından yola Önder Karaveli ile devam etmişti.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.