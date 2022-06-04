Murat Sancak: 'Jorge Jesus, 3 milyon euro mu?'

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak, A Spor'da canlı yayında açıklamalarda bulundu.



Ligden beğendiği futbolcular için konuşan ve Jackson Muleka'nın adını söyleyen Sancak, "Çok para istiyorlar, 4 milyon euro istiyorlar. Öyle paralar yok. Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın da, Beşiktaş'ın da almaması lazım o futbolcuları. Alamazlar bu kadar borçları varken. Trabzonspor şampiyon oldu, yayından falan 205 milyon aldı." ifadelerini kullandı.



Programda Fenerbahçe'nin de yeni teknik direktörü Jorge Jesus için 3 milyon euro vereceğinin hatırlatılması üzerine Murat Sancak, "3 milyon mu acaba? KAP'a bildirilen o. 7 milyon euro olsa, yüzde 40 da vergisi var, 10 milyon euro, eğer yediyse tabii. Eğer üçse yine 5 milyon euro." dedi.





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