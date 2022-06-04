Murat Sancak: "Jorge Jesus, 3 milyon euro mu?"

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, canlı yayında açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Murat Sancak: 'Jorge Jesus, 3 milyon euro mu?'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Haziran 2022 02:49
Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak, A Spor'da canlı yayında açıklamalarda bulundu.

Ligden beğendiği futbolcular için konuşan ve Jackson Muleka'nın adını söyleyen Sancak, "Çok para istiyorlar, 4 milyon euro istiyorlar. Öyle paralar yok. Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın da, Beşiktaş'ın da almaması lazım o futbolcuları. Alamazlar bu kadar borçları varken. Trabzonspor şampiyon oldu, yayından falan 205 milyon aldı." ifadelerini kullandı.

Programda Fenerbahçe'nin de yeni teknik direktörü Jorge Jesus için 3 milyon euro vereceğinin hatırlatılması üzerine Murat Sancak, "3 milyon mu acaba? KAP'a bildirilen o. 7 milyon euro olsa, yüzde 40 da vergisi var, 10 milyon euro, eğer yediyse tabii. Eğer üçse yine 5 milyon euro." dedi.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ