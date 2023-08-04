Murat Sancak'ın Ndiaye kehaneti tuttu

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, CFR Cluj'u 2-1 yenip UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde turladıkları maç sonrası konuştu.Sıcak havaya rağmen oyuncuların iyi bir performans sergilediğini belirten Sancak,şeklinde konuştu.Ndiaye'nin golünün nasıl olduğunu anlamadığını dile getiren Murat Sancak,dedi.Öte yandan Sancak, Cherif Ndiaye'nin bugünkü maçın kaderini belirleyeceğini oyuncuya söylediğini açıkladı. Sancak,ifadelerini kullandı.Taşkınlık yapan taraftarlara da seslenen Sancak,sözlerini sarf etti.Avrupa'da gelecek sene daha iyi yerlerde olacaklarını belirten Murat Sancak,ifadelerini kullandı.Böyle bir sıcak havada futbol oynamanın zor olduğunu ifade eden Sancak, şunları kaydetti: