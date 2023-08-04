Murat Sancak'ın Ndiaye kehaneti tuttu

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, CFR Cluj'u 2-1 yenip UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde turladıkları maç sonrası konuştu.
Sıcak havaya rağmen oyuncuların iyi bir performans sergilediğini belirten Sancak, "Bu sıcakta ancak böyle bir maç oynanırdı. Her iki tarafı da tebrik ediyorum. Biz oturduğumuz yerde nefes alamıyorduk. Bu futbolcular nasıl oynuyor, ben anlamış değilim." şeklinde konuştu.
"1-1'DEN SONRA 'MERAK ETMEYİN 2-1 YAPACAĞIZ' DEDİM"
Ndiaye'nin golünün nasıl olduğunu anlamadığını dile getiren Murat Sancak, "Her iki tarafı da tebrik ediyorum. Güzel bir maçtı. Bizimkiler inanmıştı. Hatta kırmızı karttan sonra, golü yedikten sonra arkadaşlarıma da söyledim. Merak etmeyin biz 2-1 yapacağız dedim. Çocuklar inanmışlardı. Onlar da risk aldılar. Allah bize nasip etti. (Cherif Ndiaye'nin golü) Nasıl oldu ben de anlayamadım. Oradan girdi, oraya çarptı falan. Hayırlısı olsun, iyi oldu. Bir üst turda ilk maçımız burada." dedi.
"NDIAYE'YE SÖYLEMİŞTİM"
Öte yandan Sancak, Cherif Ndiaye'nin bugünkü maçın kaderini belirleyeceğini oyuncuya söylediğini açıkladı. Sancak, "Cherif Ndiaye'ye 'bugün maçın kaderini sen belirleyeceksin' demiştim. Nitekim de öyle oldu" ifadelerini kullandı.
"BEN TELEVİZYON KIRDIM DA NE OLDU?"
Taşkınlık yapan taraftarlara da seslenen Sancak, "Yapılmaması lazım. Neticede bu futbol. Bunun içinde mağlubiyet de var, beraberlik de var, elenmek de var, tur atlamak da var. Yapmayın, takımımıza zarar veriyorsunuz. Bu güzelim atmosferi bazı kendini bilmez üç beş taraftar mahvediyor. Onları tespit etsem 6222'den ceza almaları için elimden geleni ben yapacağım. Çünkü takıma, şehre ihanet ediyorlar. Yapmayın arkadaşlar, yazık. Yani atsan ne olacak? Ben televizyonu kırdım da ne oldu? Bazıları ceza yiyip bana yazıyorlar. 'Başkanım 5 bin tl ceza yedim, cezamı öder misin?' Niye ödeyeyim? 'Ne yaptın?' diyorum, 'küfür ettim' diyor. Etme. Ben de bir yanlış yaptığım zaman ben de cezamı yiyorum yani." sözlerini sarf etti.
"AVRUPA'DA DAHA ACEMİYİZ, ÖĞRENECEĞİZ"
Avrupa'da gelecek sene daha iyi yerlerde olacaklarını belirten Murat Sancak, "Avrupa'da daha acemiyiz, Süper Lig'i öğrenmeye başladığımız gibi burayı da inşallah öğreniriz. Gelecek sezonlarda daha iyi yerlerde oluruz diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Böyle bir sıcak havada futbol oynamanın zor olduğunu ifade eden Sancak, şunları kaydetti:
"1-0'dan sonra penaltı ve kırımızı kart bütün hesapları altüst etti ama inanıyorduk, o noktada futbolcular ellerinden geleni yaptılar. Bu fırsattır, şanstır. 10 kişi kalmana rağmen galip gelebiliyorsan ne mutlu bize. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Osijek çıktı, Hırvat takımıyla oynayacağız. İlk maçımız burada. Bu turu da aşağı Play Of'tan da çıkıp gruplara kalmak istiyoruz. O gücümüz var mı? Var. Yapılacak takviyelerle beraber inşallah en azından ülkemize iyi puanlar kazandırıp bu sezon da bu heyecanı yaşayıp gruplardan çıkmak istiyoruz."
Sıcak havaya rağmen oyuncuların iyi bir performans sergilediğini belirten Sancak, "Bu sıcakta ancak böyle bir maç oynanırdı. Her iki tarafı da tebrik ediyorum. Biz oturduğumuz yerde nefes alamıyorduk. Bu futbolcular nasıl oynuyor, ben anlamış değilim." şeklinde konuştu.
"1-1'DEN SONRA 'MERAK ETMEYİN 2-1 YAPACAĞIZ' DEDİM"
Ndiaye'nin golünün nasıl olduğunu anlamadığını dile getiren Murat Sancak, "Her iki tarafı da tebrik ediyorum. Güzel bir maçtı. Bizimkiler inanmıştı. Hatta kırmızı karttan sonra, golü yedikten sonra arkadaşlarıma da söyledim. Merak etmeyin biz 2-1 yapacağız dedim. Çocuklar inanmışlardı. Onlar da risk aldılar. Allah bize nasip etti. (Cherif Ndiaye'nin golü) Nasıl oldu ben de anlayamadım. Oradan girdi, oraya çarptı falan. Hayırlısı olsun, iyi oldu. Bir üst turda ilk maçımız burada." dedi.
"NDIAYE'YE SÖYLEMİŞTİM"
Öte yandan Sancak, Cherif Ndiaye'nin bugünkü maçın kaderini belirleyeceğini oyuncuya söylediğini açıkladı. Sancak, "Cherif Ndiaye'ye 'bugün maçın kaderini sen belirleyeceksin' demiştim. Nitekim de öyle oldu" ifadelerini kullandı.
"BEN TELEVİZYON KIRDIM DA NE OLDU?"
Taşkınlık yapan taraftarlara da seslenen Sancak, "Yapılmaması lazım. Neticede bu futbol. Bunun içinde mağlubiyet de var, beraberlik de var, elenmek de var, tur atlamak da var. Yapmayın, takımımıza zarar veriyorsunuz. Bu güzelim atmosferi bazı kendini bilmez üç beş taraftar mahvediyor. Onları tespit etsem 6222'den ceza almaları için elimden geleni ben yapacağım. Çünkü takıma, şehre ihanet ediyorlar. Yapmayın arkadaşlar, yazık. Yani atsan ne olacak? Ben televizyonu kırdım da ne oldu? Bazıları ceza yiyip bana yazıyorlar. 'Başkanım 5 bin tl ceza yedim, cezamı öder misin?' Niye ödeyeyim? 'Ne yaptın?' diyorum, 'küfür ettim' diyor. Etme. Ben de bir yanlış yaptığım zaman ben de cezamı yiyorum yani." sözlerini sarf etti.
"AVRUPA'DA DAHA ACEMİYİZ, ÖĞRENECEĞİZ"
Avrupa'da gelecek sene daha iyi yerlerde olacaklarını belirten Murat Sancak, "Avrupa'da daha acemiyiz, Süper Lig'i öğrenmeye başladığımız gibi burayı da inşallah öğreniriz. Gelecek sezonlarda daha iyi yerlerde oluruz diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Böyle bir sıcak havada futbol oynamanın zor olduğunu ifade eden Sancak, şunları kaydetti:
"1-0'dan sonra penaltı ve kırımızı kart bütün hesapları altüst etti ama inanıyorduk, o noktada futbolcular ellerinden geleni yaptılar. Bu fırsattır, şanstır. 10 kişi kalmana rağmen galip gelebiliyorsan ne mutlu bize. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Osijek çıktı, Hırvat takımıyla oynayacağız. İlk maçımız burada. Bu turu da aşağı Play Of'tan da çıkıp gruplara kalmak istiyoruz. O gücümüz var mı? Var. Yapılacak takviyelerle beraber inşallah en azından ülkemize iyi puanlar kazandırıp bu sezon da bu heyecanı yaşayıp gruplardan çıkmak istiyoruz."