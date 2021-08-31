Murat Sancak: 'Herkes deli diyor ama Balotelli deli değil'

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Beyaz TV'de Samet Aybaba'yla ayrılık süreçlerini, Balotelli konusunu ve Umut Meraş - Rıdvan Yılmaz haberleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.



Murat Sancak'ın Beyaz TV'ye yaptığı açıklamalar şu şekilde:



"AYRILIK NEDENİ BALOTELLİ DEĞİL"



"Oturup konuştuk, düşüncelerimizi söyledik, anlaşarak ayrıldık. Allah yolunu açık etsin, bizim de Allah yolumuzu açık etsin. Balotelli'ymiş, Belhanda'ymış değil konu. Balotelli ile Samet Aybaba anlaşamadı. Ancak bu ayrılık Balotelli nedeniyle değil. Herkes onu deli sanıyor ama Kayseri maçını hatırlatayım size. Hikmet hocayı orada teselli eden Balotelli'ydi."



"YA ADAM OLURSUN, YA DA BİR DAHA GELME DEDİK"



"Anlaşamadıkları ortada. 60'ta çıkarıyorsun. Balotelli yüzünden yollarımızı ayırdık dersek yalan olur. Şu anda kendisi izinde, Balotelli'ye 'Ya adam olursun bu tepkileri yapmazsın ya da bir daha gelme' dedik"



"BEN OLSAM BALOTELLI'Yİ OYUNDAN ALMAM"



"Bugün olsa yine Balotelli'yi alırdım. Balotelli yoldan geçen, altyapıdan çıkan oyuncu değil. Bu dünya yıldızı, sen bunu gidip 60'ta çıkarıyorsun. Ben olsam oyundan almam, oyunda tutarım. Bunlar oyunu her an değiştirebilecek oyuncular. Biz bilemeyiz, takımın başındaki hoca bilir kimin oynayacağına. Biz neticeye gidişata bakarız."



"MONTELLA'YI FENERBAHÇE ALMAK İSTEMİŞTİ"



"Balotelli'nin Montella'dan haberi yoktu. Kendi ekibimizle oturduk ve konuştuk. Montella'yı Fenerbahçe de getirmek istedi. Emre Belözoğlu getirmeye çalıştı ama olmadı. Salı günü İstanbul'da olacak. Montella kadroyu beğendi. Eksikler var, nasıl oynayacak bilmiyoruz."



"UMUT MERAŞ'I BİZ ALACAKTIK"



"Umut Meraş'ı biz alacaktık. Bonservis ve istediği ücretten olmadı ve Beşiktaş'a dedik ki 'Çekiliyoruz siz alın ama bize Rıdvan Yılmaz'ı verin'. Beşiktaş vermeyecekse keşke Umut'u biz alsaydık. Aramız açılabilirdi. Beşiktaş, Rıdvan'ı verirse güzellik yapmış olur. Beşiktaş ile aramızda problem olmaz."



"Balotelli'nin psikolojik sorunu var diyorlar ama kimin yok ki? Hepimizin psikolojik sorunu var."



