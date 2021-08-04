Murat Sancak: "Hedef 14 bin kombine"

Adana Demirspor'da Başkan Murat Sancak, kombine satışında hedefi 14 bin olarak belirledi.

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Murat Sancak: 'Hedef 14 bin kombine'
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04 Ağustos 2021 13:30
Adana Demirspor'da Başkan Murat Sancak, 26 yıl sonra gelen Süper Lig için iddialı bir kadro oluşturdu. Takımının iyi hazırlanması için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadı. Bunun devamında ise yine hedefini büyük tuttu. Başkan, kombine satışında da 14 bin rekorunu görmek istiyor.

Taraftarlarla sosyal medyada sürekli olarak konuşan ve onların sorularını yanıtlayan Başkan Sancak, "Hedefimiz stadın %85'ini kombineli satmak. Hedef 14 bin kombine" şeklinde ifade kullandı.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, son olarak sözü Balotelli'ye getirdi. Başkan, "Stadın tamamını kombineli ve fiyatlarla satsak Balotelli'nin ücreti ancak çıkar." dedi. (5 Ocak) 


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