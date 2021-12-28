Murat Sancak: 'Galatasaray'dan 3 transfer istiyoruz'

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Radyospor'a yaptığı açıklamada Galatasaray'dan 3 futbolcuya talip olduklarını söyledi.
Murat Sancak açıklamasında, "Ara transferde kadromuzda takviyeler yapacağız. Galatasaray'dan Ömer Bayram, Aytaç Kara ve Fatih Öztürk ile ilgileniyoruz. İsmail Çokçalış da listemizde." açıklamasını yaptı.
Murat Sancak açıklamasında, "Ara transferde kadromuzda takviyeler yapacağız. Galatasaray'dan Ömer Bayram, Aytaç Kara ve Fatih Öztürk ile ilgileniyoruz. İsmail Çokçalış da listemizde." açıklamasını yaptı.