Murat Sancak: 'Galatasaray'dan 3 transfer istiyoruz'

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Radyospor'a yaptığı açıklamada Galatasaray'dan 3 futbolcuya talip olduklarını söyledi.Murat Sancak açıklamasında, "Ara transferde kadromuzda takviyeler yapacağız. Galatasaray'dan Ömer Bayram, Aytaç Kara ve Fatih Öztürk ile ilgileniyoruz. İsmail Çokçalış da listemizde." açıklamasını yaptı.