Murat Sancak: "Galatasaray'dan 3 transfer istiyoruz"

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Galatasaray'dan 3 futbolcuya talip olduklarını açıkladı.

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Murat Sancak: 'Galatasaray'dan 3 transfer istiyoruz'
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28 Aralık 2021 16:17
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Radyospor'a yaptığı açıklamada Galatasaray'dan 3 futbolcuya talip olduklarını söyledi.

Murat Sancak açıklamasında, "Ara transferde kadromuzda takviyeler yapacağız. Galatasaray'dan Ömer Bayram, Aytaç Kara ve Fatih Öztürk ile ilgileniyoruz. İsmail Çokçalış da listemizde." açıklamasını yaptı. 

 

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