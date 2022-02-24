Murat Sancak: "G.Saray, F.Bahçe'ye Messi'yi alırdım"

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, çarpıcı açıklamalarda bulundu. 'Galatasaray ya da Fenerbahçe Başkanı olsam Messi'yi getirirdim' sözlerini kullandı.

Haber; Sabah
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Murat Sancak: 'G.Saray, F.Bahçe'ye Messi'yi alırdım'
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24 Şubat 2022 10:15
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Sabah Gazetesi'nden Tuncay Kurtuluş'a konuşurken, PSG'nin Arjantinli yıldızı Lionel Messi için sürpriz bir açıklama yaptı.

Murat Sancak, "Galatasaray ya da Fenerbahçe Başkanı olsam Messi'yi alırdım' dedi.

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"Hocamız, ligin en kariyerli hocalarından bir tanesi. Kuntz, geldiğinde onunla kıyaslamaya kalktılar. Ben de o dönem İyi bir hoca aldığımızı söylemek için 'Kuntz'dan daha kariyerli biri hoca" demiştim . G.Saray'ın, F.Bahçe'nin bile getiremediği bir hocayı getirdik işin özü bu. Şimdi ben G.Saray'ın ya da F.Bahçe'nin başkanı olsaydım. Dünyanın en iddialı hocasını getirirdim, Messi benim takımımda oynardı."

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