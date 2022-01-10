Murat Sancak: 'Fenerbahçe'ye sahip çıkın'

FENERBAHÇELİLERE MESAJ

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"FENERBAHÇE'Yİ YENİN' DEDİM"

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"FARKI KAÇIRDIK"

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"BELHANDA İLE KONUŞACAĞIZ"

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YABANCI SAYISINA TEPKİ

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Fenerbahçe karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.Sarı-lacivertli tartaftarlara mesaj gönderen Murat Sancak "Fenerbahçe camiasına geçmiş olsun. Taraftarlarına da mesajım olsun, yönetimlerine sahip çıksınlar. Bu sene kayboldu ama önümüzde yıllar var. Taraftarlar sakin olsun. Fenerbahçe büyük camia. Arada böyle olur, sabretsinler. Yönetime ve futbolcularına destek versinler." dedi.Murat Sancak, Fenerbahçe ile ilgili olarak "Eski takımımı yendik, daha önceki gönül verdiğim bir takımdı. Maçtan önce "Benim için kazanın" dedim. Galatasaray'ı yendik, Beşiktaş ile 3-0'dan 3-3 yaptık. Trabzonspor'a atamadık." açıklamasını yaptı.Galibiyetle ilgili açıklama yapan Murat Sancak "Takımı ve Vincenzo Montella'yı tebrik ederim. Buraya gelip defans yapmadık. Ataklar yaptık, hatta farkı kaçırdık. Adana'ya armağan ediyorum. İnşallah daha iyi olacağız." ifadelerini kullandı.Younes Belhanda'nın tribünlere hareketi hakkında konuşan Murat Sancak "Younes Belhanda ile ilgili Fenerbahçe - Galatasaray çekişmesinden dolayı bu tip sıkıntılar oluyor. Hiç gerek yoktu. Maç bitmeden bağırdım ve Belhanda'yı içeri almalarını söyledim, sıkıntı olmasın diye. Belhanda ile konuşacağız. Bu tip gerginlikler istemiyoruz. Herkesin ikinci takımı olmak istiyoruz. Hiçbir takımla kavga etmek istemiyoruz." dedi.Yabancı sayısına da tepki gösteren Murat Sancak "Yabancı oyuncu almayacağız. Yerli oyuncu bakıyoruz ama bulamıyoruz. Yabancı sayısını 14'ten 10 düşürün ama oyun içindeki sayıyı serbest bırakın. Çünkü bütün hocaların elini bağlıyorsunuz." diyerek sözlerini noktaladı.