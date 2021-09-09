Murat Sancak: 'Fatih Terim'i mi getirecektik?'

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, David Luiz'i transfer etmek istediklerini ancak fiyatı nedeniyle transferin gerçekleşmediğini duyurdu.



"DAVID LUIZ'İ ALAMADIK"



Sancak, A Spor'a yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı: "David Luiz'i istedik ama fiyatından dolayı anlaşamadık."



"RIDVAN YILMAZ'I İSTEDİK"



"Umut Meraş ile Beşiktaş'tan önce görüştük. Bonservisinden dolayı askıya almıştık. Hatta Emre Kocadağ'a 'Eğer Umut'u alırsanız Rıdvan'ı alırız' istiyoruz dedik. Ancak Sergen hocanın gazabına uğradık. 4 büyükler içinde en iyi transferleri bana göre Beşiktaş yaptı."



"AVRUPA'NIN EN İYİSİNİ GETİRMEYE ÇALIŞTIK"



"Bugün Samet hocadan sonra göreve getireceğimiz yerli hoca ancak Fatih Terim, Şenol Güneş veya Abdullah Avcı olurdu. Onları da alamayacağımıza göre gittik Avrupa'nın en iyisini getirmeye çalıştık."



BALOTELLI'YE JARDEL BENZETMESİ



"Hatırlar mısınız Galatasaray'da Jardel vardı. Fatih Terim oyun düzenini onun üstüne kurmuştu. Balotelli şimdi hep orta sahaya kadar top almak için gelince zorlanır. Bu da doğaldır."



