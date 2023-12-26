Murat Sancak: "Beşiktaş'tan Yusuf Sarı'ya teklif yok"

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, ismi Beşiktaş ile anılan Yusuf Sarı için açıklama yaptı.

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Murat Sancak: 'Beşiktaş'tan Yusuf Sarı'ya teklif yok'
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26 Aralık 2023 16:32
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, ismi Beşiktaş ile anılan Yusuf Sarı için açıklama yaptı.

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Sancak, "Yusuf Sarı ile ilgili Beşiktaş'tan bana ulaşan, kulübe ulaşan bir teklif yok. Görüşme de yok şu anda. Yurt dışından ilgilenen takımlar var ve görüşmeler devam ediyor. Ederini bulursa, futbolcu da gitmek isterse hayırlı olsun deriz." ifadelerini kullandı.

25 yaşındaki Yusuf Sarı, bu sezon Adana Demirspor formasıyla çıktığı 21 maçta 2 gol 9 asistlik performans sergiledi.

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