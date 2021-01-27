Murat Sancak Başkanlık görevinden istifasını açıkladı

Adana Demirspor'un 1,5 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladığı Ömer Şişmanoğlu transferini önce iptal ettiğini açıkladı, daha sonra da istifa kararını duyurdu.



Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, transferi açıklanan Ömer Şişmanoğlu'na gelen tepkiler nedeniyle sosyal medya hesabından anket açtı ve gelen tepkilere göre hareket edeceklerini belirtti. Taraftarın tepkisinin devam etmesi üzerine önce transferin iptalini, daha sonra ise başkanlık görevini bırakacağını açıkladı.



Paylaştığı twitte Sancak şu ifadeleri kullandı:



"Evet çok değerli ADS Taraftarları,ben yönetilmem,yönetirim demiştim,çok sevmeme,saygı duymama rağmen bu görevde kalmam mümkün değil,kulübü aldığım gibi devredecem,söz verdiğim her yıl yapmam gereken bağışlarıda yapacam.hakkınızı helal edin,ben ediyorum,Allah a emanet olun sonu kupa"



"Yarın başkan vekili atıyacam kongreye götürecek,burdan Adanalı işadamlarına sesleniyorum ads ye sahip çıkın,yeni yönetim oluşana kadar yetkiyi devredeceğim kişi yeni yönetim oluşana kadar kararlıkla yönetecektir."



ÖMER ŞİŞMANOĞLU ÖZÜR DİLEDİ



Öte yandan Ömer Şişmanoğlu da geçen sezon paylaştığı video nedeniyle büyük pişmanlık duyduğunu Instagram hesabından paylaştı. Özür videosunda Şişmanoğlı, "Geçen sezon paylaştığım videonun bana yakışmadığının ve büyük bir hata olduğunun farkındayım. Başkanımıza da bunu anlattım. Bunun taraftar ile alakalı olmadığını söylemek istiyorum, bir futbolcuyla alakalıydı. Bu takım şampiyon olacak ve kendimi size affettireceğim" ifadelerini kullandı.



