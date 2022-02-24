Murat Sancak: 'Balotelli'ye deli diyorlar ama delileri severim'

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Sabah Gazetesi'nden Tuncay Kurtuluş'a konuştu ve Mario Balotelli için önemli açıklamalar yaptı.



BALOTELLI, ADANA'YI GÖRMEDEN İMZA ATTI



"Balotelli gündeme gelince o deli, sıkıntılı, başımıza iş almayalım dediler. Ama ben hallederim, delileri severim dedim. Bir dünya yıldızını, Türkiye'ye getirmek, hele hele Adana'ya getirmek çok önemli bir olaydı. Mario, Adana'yı görmeden İstanbul'da imza atı. Bu dünya yıldızı bir futbolcu için kolay iş değil. Önce İstanbul'a davet ettik. Oturduk detayları konuştuk. Balotelli'nin menajeri bizden transferin yüzde 20'sini istedi. Daha sonra Balotelli kendisi bize gelmek isteyince yüzde 10 menajerlik ücreti ödedik. O da 900 bin Euro. 3 milyon 600 bin Euro'dan 900 bin Euro vermiş olduk. Balotelli bizi sevdi saydı. Biz de onu sevdik, saydık. Şimdi Adana'da ikinci baharını yaşıyor. Balotelli öncesi Erkan Zengin, İsveç Milli Takımı'nda beraber oynadığı arkadaşı İbrahimovic'in bize transferi için görüştü. Ama olmadı..."



MİLLİ TAKIM'A SEÇİLMESİNDE KEBABIN BİLE KATKISI VAR



- Balotelli, 3.5 yıl sonra İtalya Milli Takımı'na çağrıldı. Adana'nın katkısı nedir?



"Balotelli'nin İtalya Milli Takımı'na çağırılmasında benim, hocanın, futbolcu arkadaşlarının, Adana'nın hatta kebabın bile katkısı var. Buraya gelirken milli takıma gitmek istiyorum diye geldi. Biz de o ortamı hazırladık. Bizim verdiğimiz ücretin 3 katı Katar'dan teklif almıştı zaten. Ama oraya gitmedi. Oraya gitseydi milli takıma gidemezdi. Türkiye'ye geldi, buradan milli takıma gideyim dedi ve üzerine düşeni de yaptı."



BALOTELLI'NİN OLDUĞU MAÇLARDA RAKİP 9 KİŞİ



"Balotelli'nin olduğu maçlarda bir defa rakip 9 kişi oynuyor. İki kişi tutuyor. Bugün Vargas 4 gol 9 asist Yunus da 8 gol 12 asistle oynuyorlarsa bunda yüzde 80 Balotelli'nin katkısı var. Onları sağlı sollu kaçırınca onlar da alıyor götürüyor. Atıyor, attırıyor. Her gün bir yere veriyorlar Balotelli'yi. Yok Suudi Arabistan'a gidiyor, yok Galatasaray'a gidiyor. Sorduklarında ben de 10 milyon Euro'yu ceplerine koymaları lazım dedim. Serbest kalma bedeli 10 milyon Euro'dan daha düşük. Bunu rahatlıkla söyleyebiliyorum. Çünkü Balotelli'nin kendi ifadesidir. 'Ben buradan hiçbir zaman gitmek istemem. Başkan bir gün git derse giderim ama para kazandırmadan da gitmem" dedi. Balotelli'yi gönderirsem en az onun kadar kariyerli bir oyuncu almam lazım. Böyle oyuncu almak kolay mı? Niye satayım o zaman."



DELİ DİYORLAR AMA HIRSLI



"Bazıları 'deli derler' ama hırslı adam. Bir Antalya maçımız var. Kalecileri de 18'in dışına çıktı. Mario topu taşıyor. Devam etse aşırıp golü atacak. Ama arkadan Antalyalı iki sefer tekme attı. Dayanamadı döndü. Futbolcu gelip ona betona çarpmış gibi çarptı. O golü de atmadı. Mario aynı zamanda çok meraklı ve ilgili biri. Futbolun dışında siyaset de konuşuruz. Zaman zaman sohbet ederken tak telefonu kaldırır birini arar. Telefonun diğer ucundaki kişi Berlusconi'dir. Onunla sık sohbet eder."





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