Murat Sancak: 'Balotelli ile konuştum, videoyu izlemiş'

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak; Balotelli'nin Beşiktaş maçındaki tepkisiyle ilgili Aydınlık Gazetesi'nden Semih Nişancı'ya konuştu.



'ETKİ TEPKİ MESELESİ'



Adana Demirspor'un İtalyan forveti Mario Balotelli'nin attığı golden sonra Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a yaptığı hareketi değerlendiren Başkan Murat Sancak, şunları söyledi:



"Balotelli ile maçtan sonra konuştum. Sergen Yalçın'ın 'Balotelli'nin beyni yok' dediği videosunu seyretmiş. Golden sonra da 'Bak bende beyin var, sende var mı' diye soruyor. Doğaldır, etki tepki meselesi. İkisi de yanlış. Sergen Yalçın'ın yorumu da yanlış, Balotelli'nin yaptığı da yanlış."



*Röportajın tamamını Aydınlık Gazetesi'nden okuyabilirsiniz.



