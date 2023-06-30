Murat Sancak açıkladı: İşte Kluivert'ın sözleşmesi

Adana Demirspor'un anlaşma sağladığı Patrick Kluivert, İstanbul'a geldi. Akdeniz ekibinin başkanı Murat Sancak, Hollandalı teknik adamla 2+1 yıllık sözleşme imzalayacaklarını açıkladı.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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Murat Sancak açıkladı: İşte Kluivert'ın sözleşmesi
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30 Haziran 2023 23:05
Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un yeni teknik direktörü belli oldu.

Akdeniz temsilcisi, Patrick Kluivert ile anlaşma sağladı ve Hollandalı teknik adam İstanbul'a geldi.

Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak, "Montella'dan sonra Adana Demirspor'a uyacak bir isim arıyorduk. 3-4 tane hocayla görüşüyorduk. Bunlarda biri de Kluivert'tı. Gündeme gelince heyecanlandık. Hemen hemen bitti. Şimdiden hayırlı olsun. 2+1 yıllık sözleşme. O da çok iddialı, hedefleri olan bir insan." dedi.

Kluivert ise, "Burada olduğum için çok mutluyum. Adana Demirspor, Süper Lig'e yükseldiğinden beri çok iyi işler yaptı. Umarım birikimlerimi takıma aktarabilirim ve daha başarılı oluruz" sözlerini kullandı.





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