Beşiktaş , teknik direktör Sergen Yalçın ile yeniden anlaştı.



Geçen sezon hem Süper Lig hem de Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ve ekibi 1+1 yıllık anlaşma sağladı.



Sergen Yalçın'ın yardımcısı Murat Şahin de anlaşmanın ardından sosyal medyada kupalı paylaşım yaptı.



Murat Şahin, 'Nerede kalmıştık, yineyeniyeniden" ifadelerini kullanırken kartal emojisi de paylaştı.



