Beşiktaş , teknik direktör Sergen Yalçın ile yeniden anlaştı.
Geçen sezon hem Süper Lig hem de Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ve ekibi 1+1 yıllık anlaşma sağladı.
Sergen Yalçın'ın yardımcısı Murat Şahin de anlaşmanın ardından sosyal medyada kupalı paylaşım yaptı.
Murat Şahin, 'Nerede kalmıştık, yineyeniyeniden" ifadelerini kullanırken kartal emojisi de paylaştı.
Geçen sezon hem Süper Lig hem de Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ve ekibi 1+1 yıllık anlaşma sağladı.
Sergen Yalçın'ın yardımcısı Murat Şahin de anlaşmanın ardından sosyal medyada kupalı paylaşım yaptı.
Murat Şahin, 'Nerede kalmıştık, yineyeniyeniden" ifadelerini kullanırken kartal emojisi de paylaştı.