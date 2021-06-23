Murat Şahin: "Nerede kalmıştık?"

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın yardımcısı Murat Şahin, imza sonrası bir paylaşım yaptı.

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Murat Şahin: 'Nerede kalmıştık?'
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23 Haziran 2021 09:27
Beşiktaş , teknik direktör Sergen Yalçın ile yeniden anlaştı.

Geçen sezon hem Süper Lig hem de Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ve ekibi 1+1 yıllık anlaşma sağladı.

Sergen Yalçın'ın yardımcısı Murat Şahin de anlaşmanın ardından sosyal medyada kupalı paylaşım yaptı.

Murat Şahin, 'Nerede kalmıştık, yineyeniyeniden" ifadelerini kullanırken kartal emojisi de paylaştı.


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