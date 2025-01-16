Murat Şahin'in ilk sınavı G.Saray'a karşı

Hatayspor, Süper Lig'de cuma günü Galatasaray'ı konuk edecek. Bu aynı zamanda Murat Şahin'in Hatayspor ile çıkacağı ilk maç olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Murat Şahin'in ilk sınavı G.Saray'a karşı
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16 Ocak 2025 11:07
Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında cuma günü Mersin'de Galatasaray ile karşılaşacak.

Mersin Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Ligde çıktığı 18 maçta topladığı 9 puanla 18. sırada yer alan Hatayspor, rakip fileleri 16 kez havalandırırken kalesinde de 31 gol gördü.

Bordo-beyazlı ekip, yeni teknik direktörü Murat Şahin yönetiminde 50 puanla lig lideri Galatasaray karşısında galibiyeti hedefliyor.

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