BtcTurk Yeni Malatyaspor'un yardımcı antrenörü Murat Şahin, Sergen Yalçın'ın cezalı olması nedeniyle Fenerbahçe maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.
Murat Şahin karşılaşmayla ilgili olarak "İlk yarı iyi oynadık, istediğimizi yaptık, planlarımız iyi gidiyordu. Ortamın gerilmesi, iki takım adına da sıkıntılar yaşattı, sinir harbi oldu. İkinci yarı istediklerimizi yapamadık." diye konuştu.
Fenerbahçe'nin orta sahada kalabalık kalmasının planlarını bozduğunu söyleyen Murat Şahin "Fenerbahçe'nin forvetsiz oynaması ve orta sahayı kalabalıklaştırması adam paylaşımında sıkıntı yarattı. Onların da pozisyonları vardı ama beraberlik adil gibi gözüküyor. Penaltı da kaçırdılar, penaltı mı bilmiyorum ama Fenerbahçe'den alınmış puan, puandır." dedi.
Özellikle müsabakanın ilk yarısında golü bulabilecekleri pozisyonları yakaladıklarını belirten Şahin, şöyle konuştu:
"Oyunun ilk yarısı istediğimiz gibiydi ama ikinci yarı tam istediğimiz gibi olmadı. İkinci yarıda da Fenerbahçe'ye birkaç tehlikeli pozisyon verdik. Maçın geneline bakıldığında iki taraf da gol bulabileceği pozisyonlar yakaladı ama karşılaşma berabere bitti. Büyük takımla oynadığınız maçtan 1 puan almak kötü değildir. Maç öncesinde daha fazla şey yapmak isteyip 3 puan almak isteyen taraf bizdik ama oyunun gidişatı bize bunu getirmedi. Karşılığında da bir puanla ayrılmış olduk. Şimdi de önümüzdeki Gençlerbirliği maçına hazırlanacağız."
Murat Şahin, bir gazetecinin karşılaşmada hakemin yönetimine ilişkin sorusuna, "En büyük sıkıntı, pozisyonları aynı şekilde değerlendirmiyorlar. Maç içerisinde gelişebilecek pozisyonları...Kaleciye verilen faulün aynısını bizim futbolcumuza vermiyor, bu da itirazlara yol açıyor. Sonuçta bu hakemlerle oynayacağız, bundan sonra da oynayacağız. Kötü niyetli olduklarını düşünmüyoruz ama bence pozisyonları biraz daha artık bizler nasıl çalışıp kendimizi geliştiriyorsak onların da biraz daha dikkatli olmaları gerekiyor. Büyük takımlarla oynarken, yanlı demeyelim de onlara karşı biraz daha toleranslı oluyorlar. Art niyetli değiller ama daha dikkatli olmaları gerektiği de başka bir kesin taraf." yanıtını verdi.
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Murat Şahin karşılaşmayla ilgili olarak "İlk yarı iyi oynadık, istediğimizi yaptık, planlarımız iyi gidiyordu. Ortamın gerilmesi, iki takım adına da sıkıntılar yaşattı, sinir harbi oldu. İkinci yarı istediklerimizi yapamadık." diye konuştu.
Fenerbahçe'nin orta sahada kalabalık kalmasının planlarını bozduğunu söyleyen Murat Şahin "Fenerbahçe'nin forvetsiz oynaması ve orta sahayı kalabalıklaştırması adam paylaşımında sıkıntı yarattı. Onların da pozisyonları vardı ama beraberlik adil gibi gözüküyor. Penaltı da kaçırdılar, penaltı mı bilmiyorum ama Fenerbahçe'den alınmış puan, puandır." dedi.
Özellikle müsabakanın ilk yarısında golü bulabilecekleri pozisyonları yakaladıklarını belirten Şahin, şöyle konuştu:
"Oyunun ilk yarısı istediğimiz gibiydi ama ikinci yarı tam istediğimiz gibi olmadı. İkinci yarıda da Fenerbahçe'ye birkaç tehlikeli pozisyon verdik. Maçın geneline bakıldığında iki taraf da gol bulabileceği pozisyonlar yakaladı ama karşılaşma berabere bitti. Büyük takımla oynadığınız maçtan 1 puan almak kötü değildir. Maç öncesinde daha fazla şey yapmak isteyip 3 puan almak isteyen taraf bizdik ama oyunun gidişatı bize bunu getirmedi. Karşılığında da bir puanla ayrılmış olduk. Şimdi de önümüzdeki Gençlerbirliği maçına hazırlanacağız."
Murat Şahin, bir gazetecinin karşılaşmada hakemin yönetimine ilişkin sorusuna, "En büyük sıkıntı, pozisyonları aynı şekilde değerlendirmiyorlar. Maç içerisinde gelişebilecek pozisyonları...Kaleciye verilen faulün aynısını bizim futbolcumuza vermiyor, bu da itirazlara yol açıyor. Sonuçta bu hakemlerle oynayacağız, bundan sonra da oynayacağız. Kötü niyetli olduklarını düşünmüyoruz ama bence pozisyonları biraz daha artık bizler nasıl çalışıp kendimizi geliştiriyorsak onların da biraz daha dikkatli olmaları gerekiyor. Büyük takımlarla oynarken, yanlı demeyelim de onlara karşı biraz daha toleranslı oluyorlar. Art niyetli değiller ama daha dikkatli olmaları gerektiği de başka bir kesin taraf." yanıtını verdi.
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