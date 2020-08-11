Murat Sağlam yeni sezonu bekliyor

Fenerbahçe'ye geldikten sonra bekleneni bir türlü veremeyen sağ kanat oyuncusu Murat Sağlam, Erol Bulut'un gözüne gireceğini söyledi.Genç futbolcu, 2019/20 sezonunda Fenerbahçe formasıyla 1 lig, 4 de kupa maçına çıktı.98 doğumlu... Futbola göre çok da genç sayılmaz ancak gelecek adına düşünülen sağ bek... İşlenmesi gerekiyor. Geçtiğimiz sezon başında oynanan hazırlık maçlarında hırslı yapısıyla dikkat çeken Sağlam, A Takım ile 5 resmi maçta görev yapma şansı buldu.