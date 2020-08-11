Murat Sağlam yeni sezonu bekliyor

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Murat Sağlam, yeni sezonda kendini ispatlatlayıp, Erol Hoca'nın gözüne gireceğini ifade etti.

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Murat Sağlam yeni sezonu bekliyor
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11 Ağustos 2020 10:42
Fenerbahçe'ye geldikten sonra bekleneni bir türlü veremeyen sağ kanat oyuncusu Murat Sağlam, Erol Bulut'un gözüne gireceğini söyledi.

Genç futbolcu, 2019/20 sezonunda Fenerbahçe formasıyla 1 lig, 4 de kupa maçına çıktı.

Murat Sağlam kimdir?

98 doğumlu... Futbola göre çok da genç sayılmaz ancak gelecek adına düşünülen sağ bek... İşlenmesi gerekiyor. Geçtiğimiz sezon başında oynanan hazırlık maçlarında hırslı yapısıyla dikkat çeken Sağlam, A Takım ile 5 resmi maçta görev yapma şansı buldu.

 




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