Murat Sağlam transfer için pazarlıkta

Fenerbahçe'nin Nazım Sangare transferinde takasta kullanacağı Murat Sağlam, henüz Akdeniz ekibiyle anlaşamadı.

Murat Sağlam transfer için pazarlıkta
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Eylül 2020 12:21
Nazım Sangare'yi, Beşiktaş'ın elinden kapan Fenerbahçe, Antalyaspor'a bu transfer için 1 milyon 750 bin Euro artı genç oyuncu Murat Sağlam ve bir sonraki satıştan pay teklif etmişti.

Transfer resmen açıklansa da Murat'ın henüz Akdeniz ekibi ile anlaşmaya varamadığı kaydedildi.

Kırmızı- Beyazlılar'la pazarlıklarına devam eden 22 yaşındaki futbolcu için yapılan görüşmeleri Fenerbahçe de yakından takip ediyor.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için