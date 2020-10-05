Murat Sağlam, Rizespor'a kiralandı!

Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Murat Sağlam, Rizespor'a kiralandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Murat Sağlam, Rizespor'a kiralandı!
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05 Ekim 2020 13:01
Fenerbahçe'de Gökhan Gönül ve Nazım Sangare transferlerinin ardından forma rekabetinde şansı iyice azalan Murat Sağlam'ın yeni adresi belli oldu.

22 yaşındaki sağ bek oyuncusu, sezon sonuna kadar Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'a kiralandı.

Bu sezon forma şansı bulamayan Murat Sağlam, geçtiğimiz sezon 5 resmi maçta forma giymişti.



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