Murat Özkaya: "Erencan için öncelik Galatasaray'da"

Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, genç forvet Erencan Yardımcı'ya Beşiktaş'ın ilgisi olduğunu söyledi. Özkaya, ancak Erencan için önceliğin Galatasaray'da olduğunu belirtti.

, Fotoğraf; AA
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Murat Özkaya: 'Erencan için öncelik Galatasaray'da'
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02 Temmuz 2023 10:32
Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, geride bıraktığımız sezon Alanyaspor'a kiraladıkları Erencan Yardımcı'ya Beşiktaş'ın talip olduğunu açıkladı.

Radyospor'a konuşan Özkaya, "Erencan'ı Beşiktaş istiyor ancak takımımızda kalacak. Kendisinden faydalanacağız" dedi.

Özkaya, Erencan'da önceliğin Galatasaray'da olduğunu da ifade etti.

479 BiN EURO'YA ALINMIŞTI

Eyüpspor, 21 yaşındaki forveti 2020-21 sezonunun devre arasında Galatasaray'dan 479 bin Euro'ya Transfer etmişti. Erencan Yardımcı, Alanyaspor'da 14 Süper Lig maçında 3 gol attı ve 1 asist yaptı.

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