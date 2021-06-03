Murat Özbostan: "Yeni hocayı Mesut Özil belirler"

Sabah Gazetesi yazarlarından Murat Özbostan, Fenerbahçe'de yeni teknik direktör konusuna değindi.

Haber; Sabah
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Murat Özbostan: 'Yeni hocayı Mesut Özil belirler'
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03 Haziran 2021 10:39
Sabah Gazetesi yazarlarından Murat Özbostan bugünkü yazısında, "Fenerbahçe'nin yeni hocasını Özil belirler" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İşte Murat Özbostan'ın sözleri...

ALMAN HOCA İHTİMALİ YÜKSEK

"Ali Koç, Emre Belözoğlu için risk almam deyip, yabancı bir hocaya risk haklarını kullanacak. Yerli de olsa yabancı da olsa Fenerbahçe'nin işi önümüzdeki sezon da zor! Yabancı teknik adamın ilk senesinde gelip bir takımı şampiyon yapması %35'lik bir ihtimal. Sayın Koç bu riski göze almış! Ayrıca Mesut Özil'in yeni teknik adam seçiminde aktif rol oynayacağını da düşünüyorum. Bu nedenle de Alman bir teknik adam yüksek ihtimal."



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