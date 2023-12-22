Murat Özbostan: 'Derbide de aynısı olmalı'

Murat Özbostan, Sabah'ta Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi karşılaşması öncesi değerlendirmelerde bulundu.
Özbostan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'a ziyareti ve iki başkanın görüntülerinin Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde de olması gerektiğini söyledi.
Murat Özbostan'ın yazısındaki o bölüm şu şekilde:
"Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, hafta içinde Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ı ziyaret etmiş ve harika görüntüler vermişlerdi. Futbol adına hele de şu günlerde özlediğimiz bu kareleri tek tek alkışlıyoruz. Ama bu görüntünün devamını Fenerbahçe- Galatasaray maçında da bekliyoruz.
Ali Koç ev sahibi, Dursun Özbek misafir. Futbol bayramı için Koç'un, Özbek'i en güzel şekilde ağırlaması şık bir hareket olur. İşte o zaman Arat ve Koç'un verdiği mesajların ne kadar samimi ve içten olduğunu görürüz. Bakalım nasıl olacak?"
Özbostan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'a ziyareti ve iki başkanın görüntülerinin Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde de olması gerektiğini söyledi.
Murat Özbostan'ın yazısındaki o bölüm şu şekilde:
"Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, hafta içinde Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ı ziyaret etmiş ve harika görüntüler vermişlerdi. Futbol adına hele de şu günlerde özlediğimiz bu kareleri tek tek alkışlıyoruz. Ama bu görüntünün devamını Fenerbahçe- Galatasaray maçında da bekliyoruz.
Ali Koç ev sahibi, Dursun Özbek misafir. Futbol bayramı için Koç'un, Özbek'i en güzel şekilde ağırlaması şık bir hareket olur. İşte o zaman Arat ve Koç'un verdiği mesajların ne kadar samimi ve içten olduğunu görürüz. Bakalım nasıl olacak?"
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