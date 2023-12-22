Murat Özbostan: "Derbide de aynısı olmalı"

Murat Özbostan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'a ziyaretinin ve iki başkanın görüntüsünün Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde de olması gerektiğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Murat Özbostan: 'Derbide de aynısı olmalı'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Aralık 2023 11:39
Murat Özbostan, Sabah'ta Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbi karşılaşması öncesi değerlendirmelerde bulundu.

Özbostan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'a ziyareti ve iki başkanın görüntülerinin Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde de olması gerektiğini söyledi.

Murat Özbostan'ın yazısındaki o bölüm şu şekilde:

"Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, hafta içinde Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ı ziyaret etmiş ve harika görüntüler vermişlerdi. Futbol adına hele de şu günlerde özlediğimiz bu kareleri tek tek alkışlıyoruz. Ama bu görüntünün devamını Fenerbahçe- Galatasaray maçında da bekliyoruz.

Ali Koç ev sahibi, Dursun Özbek misafir. Futbol bayramı için Koç'un, Özbek'i en güzel şekilde ağırlaması şık bir hareket olur. İşte o zaman Arat ve Koç'un verdiği mesajların ne kadar samimi ve içten olduğunu görürüz. Bakalım nasıl olacak?"

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery