Murat Özatak: '90 dakika maç disiplininden kopmadık'

Adanaspor Teknik Direktörü Kemal Kılıç'ın cezası nedeniyle katılamadığı basın toplantısında açıklamalarda bulunan antrenör Murat Özatak, Samsunspor'u galibiyetinden dolayı tebrik etti.



Mücadelesi bol bir maç olduğunu aktaran Özatak, "Kendi adımıza çok üzgünüz. Mutlu olduğum bir taraf var. Futbolcularımız 90 dakika boyunca maç disiplininden kopmadı. Özveriyle oynadılar. Gol atmamızda bir sıkıntı yok. Gol yememeyi de öğrenmek için çalışmalar yapacağız. İkinci yarı inşallah iyi yerlere geliriz." ifadelerini kullandı.





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